Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Mylan karesi geldi

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2011 Türkiye Güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Yusuf Yazıcı eşi Melisa Aslı Pamuk'un doğum yaptığını hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurmuştu. Yazıcı bu mutlu haberi, "En güzel doğum günü hediyesi" notuyla paylaşmıştı.

OĞLUNU GEZDİRDİ

Son olarak Melisa Aslı Pamuk'tan beklenen kare geldi.

Oğlunun yüzünü gizleyerek fotoğrafını paylaşan Pamuk, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun takipçileri, Melisa Aslı Pamuk'un oğlunun yüzünü ne zaman paylaşacağını merak etti.