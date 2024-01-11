Oyuncu Melisa Döngel, estetik yaptıranları eleştirdi: "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı" Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden oyuncu Melisa Döngel, yüzüne yaptığı estetikleri unutup, meslektaşlarına atıfta bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda estetiklerini sıralayan oyuncu Melisa Döngel, gündem olmuştu.

Yaptırdığı operasyonları unutan Güzel oyuncu, şimdi de estetikli meslektaşlarını eleştirdi.

Döngel, "Mimik bir oyuncunun olmazsa olmazı. Estetikle mimiklerin bozulacağı evreye gelme durumu mesleğe yapılacak büyük bir saygısızlıktır" dedi.

24 yaşındaki oyuncu iki yıl içinde çenesine, yanağına ve dudağına dolgu yaptırdı. Düzenli olarak da botoksa gidiyor.

"Dolgularımı eritiyorum"

Programda da “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” diyerek estetik yaptırdığını kabullenen Melisa Döngel 'Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor.

Dolgularımı eritiyorum. Yaptığım bütün hatalı ve yakışmayan bütün işlemlerimi doktorumun gözetiminde hayatımdan gönderiyorum' dedi.