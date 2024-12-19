Oyuncu Melisa Döngel pembe sırt dekolteli gala elbisesiyle büyüledi

Haber Merkezi

Ekranların aranan yüzlerinden ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde yeni başlayan Holding dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Önceki gün bir galaya katılan güzel oyuncu, Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan Şımarık filminin kadrosunda boy gösterdi.

Özel geceye toz pembe vücudunu saran bir elbiseyle katılan Melisa Döngel'e beğeni yağdı.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Döngel'in arkasını dönünce görünen derin sırt dekoltesi de adeta bakana bir daha baktırdı.