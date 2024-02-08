Oyuncu Melisa Döngel, Sefo'yu unuttu! İşte yeni sevgilisi Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Melisa Döngel'in bir futbolcu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Şu sıralar Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel'in aşk hayatıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Rapçi Sefo ile kısa süre birliktelik yaşayan Melisa Döngel, mutluluğu bulamamıştı.

Döngel, Sefo'dan sonra aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Barış Alper-Melisa Döngel aşkı

TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programının haberine göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, Melisa Döngel ile gözlerden uzak mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda YouTube'daki bir programa konuk olmuş ve yaptığı itirafla çok konuşulmuştu.

"Etkilendiysek ne yapalım"

Melisa Döngel, programda “Arkadaşının sevgilisiyle aşk yaşar mısın?” sorusuna, “Yapmamaya çalışırım. Etkilendiysek ne yapalım artık, geçmiş olsun.” diye yanıt vermişti.