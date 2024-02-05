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Aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan Melisa Döngel, katıldığı bir programda “Arkadaşının sevgilisiyle aşk yaşar mısın?” sorusuna “Yapmamaya çalışırım. Etkilendiysek ne yapalım artık, geçmiş olsun” diye yanıt vermişti.
“Ben öyle çok yazışmayı sevmiyorum"
Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan Döngel, çok eleştirilmişti. Instagram'da çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu “Ben öyle çok yazışmayı sevmiyorum.
"Ben yüz yüze insanıyım"
Instagram’a giriş nedenim de yazmak değil bakmak. Ben yüz yüze insanıyım. Uzun yazışmaları sevmem. Yazılanlara bile kısa cevaplar veririm” dedi.
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