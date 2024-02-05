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Oyuncu Melisa Döngel'den sosyal medya açıklaması geldi: "Yazmayın bana"

Oyuncu Melisa Döngel'den sosyal medya açıklaması geldi: "Yazmayın bana" Şöhret olduğu günden bu yana bir şekilde gündeme bomba gibi düşen haberlerin içerisinde yer almayı başaran Melisa Döngel, şimdi de sosyal medyada neden olduğunu açıkladı.