Oyuncu Meltem Cumbul’un acı günü! Eniştesini kaybetti

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Son olarak Kanal D’de ekrana gelen ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisi ile ekranlarda olan 55 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un eniştesi Tekin Alkan hayatını kaybetti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Meltem Cumbul, "Biricik eniştemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklarda uyusun." dedi.

Tekin Alkan'ın cenazesinin perşembe günü Süryani Kadim Mezarlığında yapılacağı öğrenildi. Paylaşımına bir not da düşen Cumbul şu ifadeleri kullandı:

ÇİÇEK İSTEMEDİLER

''Biricik eniştemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklarda uyusun. Merhum Mıksi Cemil, merhume Mıksiye Meleke Alkan’ın oğlu, merhum Sedat ve merhume Güner Cumbul’un damatları, Funda Cumbul Alkan’ın kıymetli eşi, Cemil Can ve Emirhan’ın biricik babaları, Aslı Deniz’in çok sevdiği kayınpederi, Duru’nun biricik dedesi, merhum Acar Cumbul, Yonca Gültekin ve Meltem Cumbul’un yeri dolmayacak biricik enişteleri, Bahadır Gültekin’in bacanağı, merhum Cengiz, merhume Marin Paslanmaz ve Sevim Kareh, Şakir, Metin Can, Jale Tütüncü, Turgay’ın çok kıymetli kardeşi, Riyad Tütüncü’nün kayınbiraderi Tekin Alkanvefat etmiştir. Başsağlığı 29.01.2025 Çarşamba saat 19.00-22.00 arası Kadıköy Moda Kilisesi salonunda kabul edilecektir. Merhumun cenaze merasimi 30.01.2025 Perşembe saat 15.00’da Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığında yapılacaktır. Ailesinin isteği üzerine çiçek gönderilmemesi bunun yerine bağış yapılması rica olunur.''