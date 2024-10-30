Oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika'da intihar etti iddiası! Yoğun bakımda

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Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti. Evlendikten sonra Amerika'da yaşayan ünlü isim, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu, son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

Birkaç hafta önce sosyal medyadan yayınladığı video ile tekrar gündem olan ünlü oyuncu, "Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" demişti.

Meltem Miroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Amerika’dan deport edildiği söylenmişti.

"İNTİHAR ETTİ"

Ünlü isim hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil.' ifadelerini kullandı.