Haber Merkezi

“Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteri ile ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleşmiş ve burada kendisinde 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.

Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını ve Amerika’da rehin tutulduğunu duyurdu.

Yardım isteyen Meltem Miraloğlu, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"REHİN TUTULUYORUM"