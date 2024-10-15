“Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteri ile ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleşmiş ve burada kendisinde 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.
Grady ile evliliğinde servet değerinde olan bir de miras anlaşması yaptığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla kimliklerinin çalındığını ve Amerika’da rehin tutulduğunu duyurdu.
Yardım isteyen Meltem Miraloğlu, yayınladığı videoda şunları söyledi:
"REHİN TUTULUYORUM"
"Ben Meltem Miraoğlu, Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, dizi ve sinema üçgenine emek vermekteyim. Yıllardır oynadığım dizi ve filmler izleniyor.
Ben bu konuşmayı basına röportaj vermekten ziyade suç duyurusunda bulunmak için yaptığımı belirtmek isterim. Kimliklerim çalındı. Amerika'da rehin tutuluyorum. Türkiye'ye gelmem engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum."
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