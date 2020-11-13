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    Oyuncu Mert Fırat baba oldu

    Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kız bebekleri doğdu.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 20:06
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 20:09
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    Oyuncu Mert Fırat baba oldu

    İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün öğleden sonra kız bebekleri dünyaya geldi.

    Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    ZİYARETÇİ KABUL ETMEDİLER

    Pandemi sebebiyle ziyaretçi kabul etmeyen çiftin, mutluluklarını yakınları ve aile bireyleriyle paylaştıkları öğrenildi.

    Oyuncu Mert Fırat baba oldu #1

    Oyuncu Mert Fırat baba oldu #2

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