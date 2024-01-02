Oyuncu Merve Boluğur 2024 paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Sosyal medya kullanıcıları, Merve Boluğur'un 2024 yılına özel yaptığı paylaşımına yorum yağdırdı.

ensonhaber.com

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra ekranları bırakan Merve Boluğur, özel hayatına yoğunlaşmıştı.

Önce Murat Dalkılıç, ardından DJ Mert Aydın ile olmak üzere iki evlilik yapan ve mutluluğu bir türlü bulamayan Merve Boluğur, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim haline geldi.

36 yaşındaki ünlü isim, son olarak 3.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

"2024"

Balkonda dil çıkardığı bir kareyi "2024" notuyla paylaşarak yeni yılı karşılayan Merve Boluğur'a, kısa sürede 11 binden fazla beğeni geldi.

"100 milyon TL'lik teklif aldım"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek; "100 milyon TL'lik teklif aldım. Dubai'ye gidiyorum, kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Bol bol işlerim var Dubai'de ve Katar'da. Yurt dışından çok işler geliyor. Ülkeyi terk edeceğim galiba, öyle görünüyor." demişti.