Merve Boluğur, kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Oyuncuya yorum yağdı

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Ekranlarda yer aldığı dönemde güzelliği, tarzı ve şıklığıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır bakımsız salaş hallerinden dolayı çok eleştiriliyordu.
Kariyerine farklı bir yön vermeye karar verip sevenleriyle sadece sosyal medya üzerinden buluşan oyuncu, kırmızı mini elbisesi ve siyah botlarıyla objektif karşısına geçti.
"Eski Merve geri döndü"
Sosyal medyada bu pozlarla gündem olan oyuncu, "Eski Merve geri döndü" dedirtti.
"100 milyon TL'lik teklif aldım"
Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyleyen Boluğur, bu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.
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