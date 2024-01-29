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Merve Boluğur, kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Oyuncuya yorum yağdı

Merve Boluğur, kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Oyuncuya yorum yağdı Başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra yer aldığı popüler yapımlar ile de adından sık sık bahsettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, artık ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu şimdi de son giydiği kırmızı mini elbisesiyle konuşuldu.