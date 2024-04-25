Oyuncu Merve Boluğur'dan 'Gecelerde ben' paylaşımı! Fotoğrafına yorum yağdı

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Eski fenomen dizilerden 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiği gündem beri baöbaşka birine dönüştü.
Sosyal medyada aktif olan isim, her paylaşımıyla kendisinden konuşturmayı başarıyor.
'Gecelerde ben'
Boluğur, şimdi de 'Gecelerde ben' notuyla paylaştığı kareleriyle dikkat çekti.
Boluğur siyah mini elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı. Ünlü ismin o pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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