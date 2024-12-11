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Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadaki aktif durumunu sürdürüyor.

Her paylaşımıyla kendisinden konuşturan ünlü isimden yeni paylaşım geldi.

BEĞENMEYEN DE OLDU

Bu kez saçlarının kısa halini paylaşan Boluğur'a yorum yağdı. Binlerce beğeni ve yorum alan Boluğur'a bazı takipçileri fotoğrafı kaldırması için 'sil' dedi.

Boluğur, yıllardır kırmızı ruj sevgisiyle biliniyor. Her fırsatta kırmızı ruju çok sevdiğini ve kendisine çok yakıştığını belirten oyuncu sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapmıştı.

Ünlü oyuncu kırmızı ruj sevgisini şöyle anlatmıştı: "Sabah ilk aktivitem bu kırmızı ruju sürmek. Ne olursa olsun ne yaşarsam yaşayım bu ruj sürülecek. Net. Acayip de yakışmıyor mu?"