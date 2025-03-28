Oyuncu Meryem Uzerli'den yazarlığa yeşil ışık: Hayal gücüm büyük

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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli, bir moda dergisine röportaj verdi.

Bir yazar gibi hayal gücünün çok kuvvetli olduğunu söyleyen Uzerli, farklı kültürlerin insanları geliştirdiğini söyledi.

Oyuncu, hayal gücünün büyük olduğunu şu sözlerle anlattı:

"İÇ DÜNYAMIZ BESLENİYOR"

“Yazar değilim ancak hayal gücümün çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Bence ne kadar çok kültürle tanışırsak dış dünyayı ve farklılıkları o kadar bilinçli şekilde kavrayabiliriz. Bu da iç dünyamızı besleyip zenginleştiriyor.”