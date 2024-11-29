Oyuncu Mine Tugay merdivene oturup poz verdi! Takipçileri beğeni yağdırdı

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Son olarak Yalı Çapkını' dizisinde boy gösteren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, şimdilerde yeni projesi için hazırlık içinde.

"Can Borcu" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Mine Tugay son pozlarıyla yine olay yarattı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin merdivene oturup peş peşe verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı.

46'LIK GÜZELİN SIRRI

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren 46 yaşındaki ünlü oyuncu, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.