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Haber Merkezi

Ekranların en beğenilen kadınlarından 46 yaşındaki Mine Tugay estetiksiz hali konuşulurken yeni bir paylaşım yaptı.

Tugay, leopar desenli sütyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi. Mine Tugay'ın cesur tarzına yine beğeni yağdı.

"AMELİYAT OLDUM"

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay estetikle ilgili şunları söylemişti:

"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum."