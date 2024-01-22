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Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor! Vina abla oluyor

Oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor! Vina abla oluyor Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile harika giden ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.