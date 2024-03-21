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Ünlü oyuncu Müge Boz, Instagram hesabının yanı sıra YouTube kanalında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Vina'ya bale öğretti
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını duyuran Boz, kızı Vina'ya bale öğretti.
Boz, o anlara sosyal medya hesabında yer verdi. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:
"Annem beni bale derslerine götürürdü"
“Bugün çocukluk günlerime geri döndü. Annem beni bale derslerine götürürdü. Şimdi bakın ben kimle geldim..."
Müge Boz’un sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım takipçilerini gülümsetti.
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