Oyuncu Müge Boz'dan yeni aile fotoğrafı! Paylaşımı çok beğenildi

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Ekranların dikkat çeken güzellerinden Müge Boz, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşuluyor.

İKİNCİ ERKEK

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmıştı. Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncunun ikinci bebeği de dünyaya gelmişti. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz'un bir oğlu olmuştu.

ŞUBAT

Güzel oyuncu son olarak ailesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Şubat ayından kareler paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.