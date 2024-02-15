Oyuncu Müge Boz'un ikinci bebeğini cinsiyeti belli oldu İkinci kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenmeye karar verdi.

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2019 yılınca dünyaevine giren basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, şu sıralar ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

İkili, kontrole gittikleri doktor tarafından bebeğin cinsiyetini kapalı zarf içinde aldı.

"4,5 aylık"

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz, "Heyecanlıyız, çok istiyorduk, yaklaşık 4,5 aylık.

"Doktorumuz cinsiyetini zarfa koydu"

Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz, cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter. Caner erkek hissediyor ama ben keskin bir şey hissetmiyorum, isimleri belli ama sizinle paylaşamıyoruz, tüyoları sonra veririz size." diyerek heyecanını dile getirdi.

Kızları Vina'nın da çok heyecanlı olduğunu söyleyen çift, "Vina 'Ben onunla odamı paylaşacağım, ona yemek yedireceğim, onunla oyunlar oynayacağım' diyor. Kıskançlık durumu kesinlikle yok şu an." dedi.