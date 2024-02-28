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Teşkilat’ta Ömer karakterini canlandıran 44 yaşındaki oyuncu Murat Yıldırım, ilk evliliğini 2008–2014 yılları arasında meslektaşı Burçin Terzioğlu ile yapmıştı. Terzioğlu'ndan boşanan ünlü oyuncu, 2016 yılında ikinci kez nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evlilikleri devam eden ikili, Ekim 2022'de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, kızlarına Miray adını vermişti.
Aynı annesi
Murat Yıldırım ile minik kızı Miray’ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sevimli haliyle beğeni toplayan Miray, annesine benzetildi.
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