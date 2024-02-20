Oyuncu Nejat İşler'in son hali! Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf şaşırttı Sosyal medyada ünlü oyuncu Nejat İşler'in 'yeni tarzı' diye yayınlanan fotoğraf olay oldu. Saçları dökülmüş görülen İşler'e yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Nejat İşler, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Saçları dökülmüş

İşler'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafında saçlarının dökülmüş olması görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada İşler'in yeni imajı olarak servis edilen fotoğraf olay oldu. Altına yorum yağdırılan kareyi görenler gözlerine inanamadı.

Bazı hayranları, bu yeni tarzın bir film için geçici bir değişim olduğunu ve İşler'in yeni bir rol için imaj değiştirdiğini savundu.