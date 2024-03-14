Oyuncu Neslihan Atagül, imaj değiştirdi! Yeni saç stili ve tarzıyla dikkat çekti Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddiaları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül, saçlarıyla oynadı.

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İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarla da ününe ün kattı. Özel hayatına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, gündemden düşmüyor.

Katedrallere ziyaret

İtalya tatilindeki güzel oyuncu Milano sokaklarında gezdi, katedralleri ziyaret etti.

İmaj değiştiren Neslihan Atagül, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımalra yorum yağdı.

Güzel oyuncunun imajındaki değişim ve mutluluğu dikkat çekti.

"Başıma konan talih kuşları"

Atagül'ün "Başıma konan talih kuşunu görmek için tıklayın" notuyla paylaştığı pozlar ve videoya beğeni yağdı.