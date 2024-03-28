Oyuncu Neslihan Atagül'ün Miami pozları sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağdırdı Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yerinde durmuyor! Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olmak için Milano’ya giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bu kez tatil için Miami’ye uçtu.

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Türk televizyonunun reyting rekorları kıran projelerinden Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Milano’ya da gitti

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile olan evliliğine ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya gitmişti.

Miami tarzı

Güzel oyuncu şimdi de tatil için Miami'ye gitti. Beyaz gömlek, beyaz crop ve beyaz bir pantolon giyen Atagül, tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Neslihan Atagül'e sosyal medyada yorum yağdı. Takipçileri Atagül’üün pozlarını çok beğendi.