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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Neslihan Yeldan, büyük ikramiye ile ilgili soruya içten bir açıklama yaptı.

Neslihan Yeldan, 600 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda ne yapacağı konusunda net bir yanıt verdi.

"EVİM OLSUN İSTERİM"

Yıllardır ekranlarda olduğunu söyleyen ve bir evinin bile olmadığını söyleyen oyuncu, "Ev almak isterim, çünkü evim yok. Oğlumun geleceğini garanti altına alırım ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isterim." diye konuştu.

Ünlü oyuncu, paranın sadece kendisi için değil, başkalarının hayatlarına dokunmak için de kullanılacağını vurguladı.

Yeldan, "Dünya adil olmal.ı" şeklinde eklediği sözlerle de takdir topladı.