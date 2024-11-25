Haberler



Magazin



Oyuncu Nesrin Cavadzade, Buray'la şarkı söyledi!

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Buray'la şarkı söyledi! Ünlü ve güzel oyunculardan Nesrin Cavadzade, şarkıcı dostu Buray ile düet yaptı. İkilinin performansı sosyal medyada gündem oldu.