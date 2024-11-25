Haber Merkezi
Ekranların güzelliğiyle dikkat çeken kadınlarından Nesrin Cavadzade, şu sıralar Sandık Kokusu dizisinde Ayça karakterini canlandırıyor.
Sevilen dizide Ayça'yı oynayan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlülerden.
DÜET YAPTILAR
Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Cavadzade, yakın dostu Buray ile kamera karşısına geçti.
Beraber şarkı söyleyen ikili, sosyal medyada gündem oldu. Düete yorum yağdı.
Cavadzade, yayınladığı videoya "Sonda beni knock out etmen arkadaşlığa sığar mı?" yazdı.
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