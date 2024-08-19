Haber Merkezi
Birçok fenomen yapımda gördüğümüz ekranların ünlü ve güzel isimlerinden oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde tatil pozlarıyla çok konuşulmuştu.
Tatilden dönen ünlü oyuncu, aaşağının tozuyla İstanbul'da gerçekleşen bir konser etkinliğine katıldı.
YENİ MODAYA UYULDU
Modaya uyup başını örten ünlü isim, tarzıyla adeta dillere düştü. Nesrin Cavadzade beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip, başına eşarp taktı.
HER YER AÇIK BAŞ KAPALI
Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi.
Cavadzade'ye sosyal medyada; 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', gibi yorumlar yapıldı.
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