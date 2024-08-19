Oyuncu Nesrin Cavadzade de modaya uydu! Başını örtüp poz verdi Her giydiği kıyafetle gündem olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı. Modaya uyup başını örten ünlü isim eleştirildi.

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Haber Merkezi

Birçok fenomen yapımda gördüğümüz ekranların ünlü ve güzel isimlerinden oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde tatil pozlarıyla çok konuşulmuştu.

Tatilden dönen ünlü oyuncu, aaşağının tozuyla İstanbul'da gerçekleşen bir konser etkinliğine katıldı.

YENİ MODAYA UYULDU

Modaya uyup başını örten ünlü isim, tarzıyla adeta dillere düştü. Nesrin Cavadzade beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip, başına eşarp taktı.

HER YER AÇIK BAŞ KAPALI

Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi.

Cavadzade'ye sosyal medyada; 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', gibi yorumlar yapıldı.