Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin ayna pozu! Mini elbisesi dikkat çekti Ayna karşısında mini elbiseyle poz veren Nesrin Cavadzade'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, daha önce Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer almıştı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir derginin ödül gecesine katılmıştı.

Transparan da seviyor

Geceye iddialı tarzıyla damga vuran Cavadzade, transparan bir elbise giymeyi tercih etmişti. Siyah payetli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin göğüs dekoltesi de çok beğenilmişti.

Bu sefer mini tercih etti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da gündem oldu. Instagram hesabından mini ve şık bir elbiseyle ayna karşısında poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum aldı.