Oyuncu Nihal Yalçın, güzellik merkezi açan fenomenlerle ilgili gündem olan bir paylaşım yaptı Nihal Yalçın, attığı tweetle söz konusu fenomenlerin Umre ve dini paylaşımlarına gönderme yaptı.

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Zenginlikleriyle ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın ve birçok aile üyesinin de içinde olduğu birçok kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrildi.

Avrupa Yakası, Kırmızı Oda, Oğlum, Yalan Dünya gibi dizilerde rol alan oyuncu Nihal Yalçın ise fenomenlerle ilgili attığı tweetle gündem oldu.

Fenomenlere taş

Açtıkları güzellik merkezleriyle parayı bulanlara göndermede bulunan Yalçın, sosyal medya hesabından fenomenlere taş attı.

Ünlü oyuncu "Yarın güzellik merkezi açıp, ertesi gün Umre'ye gidiyorum. Sen büyüksün Allah" yazdı.