Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan samimi açıklamalar: Dil bilmek büyük avantaj Uzun süre ara verdiği setlere 'Senden Önce' dizisiyle dönmeye hazırlanan oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyunculuğunu anlattı.

ensonhaber.com

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, bir dergi için kamera karşısına geçti.

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Senden Önce’ ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, samimi itiraflarda bulundu.

İyi projelerde yer almasının şans olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şahinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük emekler var"

"Dışarıdan şans gibi görünen her şeyin arkasında çok büyük emekler var. Öyle bir cümle var hatta, ‘Hayatın bir anda değişir ama o ana gelmek yıllar almıştır’ diye, çok doğru buluyorum.

"Titizlikle çalışıyorum"

İnsan kendi şansını yıllarca attığı adımlarla yaratıyor. Ben hep disiplinli, titizlikle çalışan, en iyisini yapmak için gecesini gündüzüne katan bir oyuncu oldum.

"Hatalarımdan ders çıkarmak isterim"

Doğru zamanda cesur davranıp, doğru zamanda geri adım atmasını da bildim. Kendine aşık olmayan, aksine kendini hep eleştiren ama bu eleştiriyi gerçekçi bir yerden yapabilen, hatalarından ders çıkaran biri olmaya gayret ettim.

Tüm bunların sonucunda, işinde başarılı olanlara görünür oldum. Çünkü en iyiler, ne kadar popüler olduğunuza değil, işinizi ne kadar tutkuyla yaptığınıza bakar."

"Dil bilmek avantaj oldu"

İyi derecede İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilen Nilperi Şahinkaya, bu durumun oyunculuğuna katkılarını şöyle anlattı: “Mesela bir işi çekmeden önce, referans olarak Türkçe altyazısı olmayan yabancı işlerden örnek verilebiliyor. Bunlardan biri ‘Aynen Aynen’di. Fransız yapımı bir iş ve altyazısı yoktu. Böyle birçok durum yaşadım ve dil bilmek avantaj oldu.

Tüm referans işleri ana dilinde izledim. ‘Derin Mor’ setinde görüntü yönetmenimiz Florent, Fransızdı ve benimle Fransızca konuşuyordu.

Bana teklif edilen, daha Türkçeye çevrilmemiş bazı tiyatro oyunlarını da İngilizce okuyup, karar verme fırsatım oldu. Mesela oynadığım ‘Kalp’ oyununu İngilizce okuyup teklifi kabul etmiştim.”

“Çalışmak, özenmek beni canlı tutuyor"

Nilperi Şahinkaya, yüksek enerjisinin sırrını da açıkladı: “Çalışmak, özenmek beni canlı tutuyor. Enerjim stres yapmaktan geliyor diyebilirim. Çalışırken veya iş üzerine düşünürken tatil yapıyorum, çünkü tek düşündüğüm iş oluyor. Tatile çıktığımda kendime sararım mesela, tatil daha çok yorar kısacası. O yüzden tatilde de çalışıyorum ben.”