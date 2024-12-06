Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi konuştu! Ayrılık nedenini açıkladı

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Ekranların başarılı güzellerinden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

"KADEMELİ AYRILDIK"

Uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitiren Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ayrılık sonrası son filmine de eski sevgilisini davet eden ünlü oyuncu, "Kademeli ayrıldık" açıklamasıyla herkesi bu yöntemiyle merak içinde bırakmıştı.

ESKİ SEVGİLİDEN YENİ AÇIKLAMA VAR

Emre Yusufi ayrılığın sebebini ise şöyle açıkladı; "Biten ilişkilerin ömürleri vardır. Olması gerektiği gibi bitti. Tekrar ileride barışma olmaz çünkü küs değiliz" dedi.