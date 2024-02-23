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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisini ilan etti! Ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşıyor

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisini ilan etti! Ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşıyor Rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile sıkça gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü Blok3 yani Hakan Aydın'a kaptırdı.