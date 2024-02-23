Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisini ilan etti! Ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşıyor

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile olan evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.
Evliliği istediği gibi sürmeyen Nilsu Berfin Aktaş, boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Aktaş, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğunu ilan etti.
'Yengenizle dump'
Rap dünyasının popüler ismi Blok3 yani Hakan Aydın sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş ile pozlarını 'Yengenizle dump' notunu düşerek paylaştı.
Herkesi şaşırtan ünlü çiftin pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.
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