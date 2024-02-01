Oyuncu Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Sarışın hali çok beğenildi Kızıl saçlarını sarıya boyatan Nur Fettahoğlu'nun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

ensonhaber.com

Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinde Özge karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu defa imaj değişikliğiyle gündem oldu.

"Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres"

Kızıl saçlarını sarıya boyatan Fettahoğlu pozlarına 'Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres… her türlü karmaşanın içinde yüzümde tebessüm bırakan, yanımda olan herkesi kucaklıyorum… İyi ki varsınız!' notunu düştü.

"Yok artık"

Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Nur Fettahoğlu'na "Yok artık", "Ayıp bu kadar güzellik" yorumları geldi.