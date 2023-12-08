Oyuncu Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay, derin bacak dekolteli elbisesiyle salına salına yürüdü

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ensonhaber.com

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Derin yırtmaç elbiseye yorum yağdı

Paylaşımlarıyla sürekli magazin gündeminde kendisine yer bulan Yeşilçay, bu defa derin yırtmaçlı elbisesi ile salına salına yürüdüğü anları paylaştı.

Art arda paylaşımlarda bulunan Yeşilçay, kısa sürede gündem olurken yırtmaçlı pozuna ilk yorum sevgilisi Necati Kocabay'dan geldi. Kocabay, Yeşilçay'ın paylaşımına kalp ve alev emojileriyle karşılık verdi.