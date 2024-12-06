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Haber Merkezi

Son olarak geçtiğimiz yıl Veda Mektubu'nda Alanur Yılmaz karakterini başarıyla oynayan Nurgül Yeşilçay, bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği dile getiren ünlü oyuncu yaz aylarında çıktığı tatilde verdiği kiloları geri aldı.

SUUDİ ARABİSTAN TARZI

Şimdilerde yine diyet yapan ünlü oyuncu bu defa Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi.

Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.