Oyuncu Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan samimi açıklamalar geldi

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2018 yılında nikah masasına oturup ilişkilerini evlilikle taçlandıran Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021 yılında da oğulları Roman'ı kucağına aldı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, bir dergi için samimi bir röportaj verdi.

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Eşi Öykü Karayel'den bahseden Can Bonomo, "Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. Ben aceleci ve pratiğim. Öykü çok sabırlı. Öykü'ye verilse yıllar sürecek işleri ben hallediyorum. Eşimin estetik algısını ve zevkini çok beğenir, tavsiyelerine güvenirim." diye konuştu.

‘ŞIMARIYORUM’

Mükemmel ilişki algısının, ilişkileri zamanından önce bitirdiğini söyleyen Öykü Karayel ise “Can kendi işiyle ilgili bana bir şey sorduğu zaman inanılmaz onore oluyorum. Şımarıyorum. Zaten ne yapıyorsa, çok iyi yapıyor. Ben çekingenim, Can tam tersi” dedi. Ardından ekledi: "Can’ın bana evlilik teklif ettiği 3 günlük tatilin her anı büyülüydü benim için."