Oyuncu Öykü Karayel’le evli olan Can Bonomo evliliğini anlattı: "5 yıl önce düşünmeyi bıraktım" Bşarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlen Can Bonomo, 5 yıldır düşünmediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi.

Roman adında çocukları var

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman ismini verdikleri oğullar var.

Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi.

"5 senedir düşünmeyi bıraktım"

Can Bonomo, "Biz 6 senedir birlikteyiz. Ben 5 senedir düşünmeyi bıraktım. Gerek yok ki! Yani benim eşim daha iyisini düşünüyor zaten benim yerime! Ne gerek var ki!" ifadelerini kullandı.