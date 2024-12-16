Oyuncu Ozan Akbaba'yı kızdıran Photoshop! Yorumu sosyal medyada tartışıldı

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Şu sıralar Sinem Ünsal ile Uzak Şehir dizisiyle ekranlarda olan Ozan Akbaba gündem oldu.

Her hafta sosyal medyada da fırtınalar estiren Uzak Şehir, İnci Taneleri de tahtından etmeyi başardı. Dizi her geçen hafta reytinglerde yükselmeye devam ederken başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın yaptığı bir yorum ise gündem oldu.

Akbaba, bir sosyal medya hesabının yaptığı Photoshop'u çok sinirlendi.

"AŞIRI KOMİK"

Kendisine gelinlik giydiren kullanıcıya dayanamayıp yorum yazdı. Oyuncu, "Bu aşırı komik tweet'in etkileşimleri para kazandırıyor mu bari? Photoshop'u lisanslı kullandığına değsin diye diyorum" dedi.

Ünlü oyuncunun tepkisi tartışma yarattı. Kimisi ünlü oyuncuyu haklı bulurken kimisi de gereksiz bir tepki verdiğini savundu.