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Üç Kız Kardeş dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Özgü Kaya, 29. yaşını kutladı.

Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Kaya, etkinlik çıkışı açıklamalarda bulundu.

DAHA ÇOK PARLAMAK İSTİYOR

Ünlü oyuncu, doğum günü dileği olarak ''En parladığım ve potansiyelini gösterdiğim yıl olsun.

"30'A YAKLAŞIYORUM"

29'uma giriyorum. Birçok yakın arkadaşım geldi çok mutluyum o yüzden. Birçok pasta üfledim. Bir kadının en güzel olduğu yaş 30 diye düşünüyorum.

En fikirlerinin olgunlaştığı ve en hayattan ne istediği bildiği yaş. 30'a yaklaşıyorum ve merakla bekliyorum.'' dedi.

"AŞK GETİRSİN"

''Kardeşimle birlikte bir projede yer almayı çok isterim.'' diyen Özgü Kaya, açıklamasının devamında ''Kurallarım yok diyemem fakat senaryo geldikçe heyecanlandıkça o yolda belli oluyor. Umarım heyecanlandığımız işler olur. Yeni yaşım hepimize mucizeler getirsin. Aşk getirsin, sağlık getirsin, iş getirsin, potansiyel getirsin.'' dedi.