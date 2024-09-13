Oyuncu Özgü Namal Kızıl Goncalar projesini övdü! "Biz hırsızlık yapmıyoruz, projemiz Türk malı" Yıllar sonra oyunculuk yapmaya yeniden başlayan Özgü Namal, son yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Özgü Namal, "Biz hırsızlık yapmıyoruz, projemiz Türk malı" dedi.

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Haber Merkezi

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon için geri sayıma başladı.

Uzun bir aradan sonra setlere dönen ünlü oyuncu Özgü Namal, çalıştığı için mutlu olduğunu kaydetmişti.

Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu, projesi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HIRSIZ DEĞİLİZ"

Özgü Namal, ‘Kızıl Goncalar’ın Necati Şahin imzalı senaryosu için “Yüzde 100 yerli ve Türk malı. Devşirme ya da hırsızlık yapmıyoruz.” dedi.

Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bir kesim Özgü Namal'ı eleştirse de bazıları da haklı buldu.