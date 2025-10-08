Oyuncu Pelin Karahan 41. oldu! Dostlarıyla kutladı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaşına girdi. Ünlü oyuncu kendisi için özel düzenlenen doğum günü partisinde dostlarıyla doyasıya eğlendi.
TAM ENERJİ
Renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Karahan’ın enerjisi ve neşesi takipçilerinden tam not aldı.
PELİN ŞARKISI ÇALINDI
Kutlama gecesinde oldukça neşeli olduğu görülen Karahan, dostlarının alkışları arasında Nil Karaibrahimgil’in “Pelin” adlı şarkısıyla dans etti.
"İYİ Kİ DOĞDUK"
Oyuncunun dans ettiği anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Instagram hesabını aktif kullanan Karahan, doğum günü partisinden kareleri “Terazi burçları iyi ki doğduk” notuyla paylaştı.