Oyuncu Pınar Altuğ dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti! Yorum yağdı Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ'ın dekolteli tarzına yorum yağdı.

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Bir dönem kendisi gibi oyunculuk yapan Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, sosyal medyadaki aktif durumuna devam ediyor.

Dekolteli elbise giydi

Instargram'dan kendisine yapılan kötü yorumlara sessiz kalmaya bu yüzden dolayı da sürekli haber olan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, bu defa dekolteli tarzıyla beğeni topladı.

Şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteren Altuğ'un tarzına hayranlarından güzel yorumlar aldı.

Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor.

"Oruç tutuyorum"

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıklamıştı.