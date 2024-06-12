Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile davette! Su güzellğiyle gündem oldu

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1994 yılında Miss Turkey yarışmasının birincisi ve fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Su büyüdü
Gözlerden uzak büyüttüğü kızları Su'yu son dönemlerde davetlere de getiren çift, bir davet sonrası görüntülendi.
"Sette büyüdüm"
Şimdilerde 15 yaşında genç kız olan Su, güzelliği ve sadeliğiyle anne babasının önüne geçti.
Meslek seçimiyle ilgili konuşan Su, "Sette büyüdüm onlardan onu gördüm, tabii büyüdükçe fikirlerim de değişiyor. Oyunculuğu her zaman istiyorum." dedi.
Su Atacan'ın güzelliği ise sosyal medyada gündem oldu.
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