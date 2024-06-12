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Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile davette! Su güzellğiyle gündem oldu

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile davette! Su güzellğiyle gündem oldu 16 yıldır evli olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, kızları Su ile bir davette boy gösterdi. Ünlü çiftin kızı Su güzelliğiyle dikkat çekti.