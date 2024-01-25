Oyuncu Pınar Altuğ'a 'Yaşlanmışsın' yorumu geldi! Takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Sosyal medyada hesabından sık sık paylaşım yapan Pınar Altuğ yine bir takipçisine cevap verdi. Ünlü oyuncunun kendisine 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevap beğeni aldı.

ensonhaber.com

Bir dönemin fenomen dizilerinden Çocuklar Duymasın'da Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ, Instagram hesabından kendisine yorum yapan takipçilerine verdiği cevapla sık sık gündem oluyor.

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen ve 2009 yılında kızı Su'yu kucağına alan Pınar Altuğ, ailesiyle ilgili de bolca paylaşım yapıyor.

Kış tatilinde

Ailesiyle tatile çıkan Pınar Altuğ, en son kış tatilinde çekildiği fotoğraflardan bir paylaşım yaptı.

'Yaşlanmışsınız'

Ünlü oyuncuya takipçilerinden birisi, 'Yaşlanmışsınız' yorumu yaptı.

"Tadını çıkarmak lazım"

Gelen yoruma kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, cevap verdi. Pınar Altuğ, "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Pınar Altuğ'un cevabına beğeni yağdı.