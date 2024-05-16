Oyuncu Pınar Deniz, Cannes'a hazırlanıyor! İddialı tarzına yorum yağdı Cannes'a giden Türk isimler arasında olan ünlü oyuncu Pınar Deniz, hazırlık aşamasını paylaştı.

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Yargı’da hayat verdiği Ceylin Erguvan karakteriyle şu sıralar dikkat çeken Pınar Deniz, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde onur konuğuydu.

İddialıydı

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü isim, tarzı ve stiliyle sosyal medyada da gündeme geldi. Deniz, bu sefer pantolon-büstiyer kombiniyle dikkat çekti.

Hazırlık anlarını da paylaşan oyuncunun derin dekoltesini sık sık kontrol etmesi gözlerden kaçmadı. Hazırlık pozlarında Pınar Deniz'in dekoltesinde sürekli bir el olması dikkat çekti.

"O el Kaan Yıldırım mı?"

Takipçileri "O el Kaan Yıldırım mı?" diye sordu.

Pınar Deniz, daha önce de Cannes Film Festivali’ne katılmış ve elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak kırmızı halıda ünlü tasarımcı Özgür Masur imzalı bir elbiseyle boy göstermişti.