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Haber Merkezi

Bir süredir Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi almıştı. Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, önceki akşam bir etkinlikteydi.

JARTİYER ÇORABI KONUŞULDU

Kör Nokta dizisindeki Aslım karakteriyle büyük ilgi gören Soytürk, gecede siyahlar içinde şık bir görüntü sergiledi. Derin yırtmaçlı elbisesi ve jartiyer çorabı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kişi, Rabia Soytürk'ün cesur tarzını beğenmedi ve şıklığının yanı sıra kıyafet tercihi hakkında yorumlarda bulundu.