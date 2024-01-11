Oyuncu Rabia Soytürk'ün fille pozları olay oldu! Filin burnuna oturduğu kareye yorum yağdı Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan güzel oyuncu Rabia Soytürk, Tayland tatilinden paylaştığı pozlarla gündem oldu.

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Benim Adım Melek dizisiyle adını duyuran Rabia Soytürk, güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan.

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan güzel oyuncu, Tayland tatilinden paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Filli pozlar

Bikinili pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel oyuncu filin burnuna oturdu, sırtına yaslandı, öptü kokladı.

"En güzel günümdü"

Rabia Soytürk, o anları "En güzel günümdü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

"Cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum"

Daha önce sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Soytürk, "Kötü yorumlara bakıyorum, içimden cevap veriyorum. Evet, onlar saygısızlık yapıyorken benim yapmamam gerekiyor. Onlar düşüncelerini apaçık yüzüme vurabiliyorken ben onlara cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum.

"Annem daha çok üzülüyor"

Hem bu durumu hem de insanları oldukları gibi kabul ettim. O yüzden beni çok yıpratmıyor. Ben ve benim gibi tanınan insanların en çok üzüldüğü konu eminim ki aileleri.

Ailemiz var, biz bir şeylere tahammül edebiliyoruz ama onlar kabullenemiyorlar. Annem daha çok üzülüyor ve bu da beni üzüyor, onun dışında sorun olmuyor." demişti.