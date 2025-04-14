Oyuncu Rabia Soytürk'ün küvet pozu çok konuşulmuştu! Açıklama aptı

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Özel hayatı kadar pozlarıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk, son Instagram paylaşımıyla çok konuşulmuştu.

Soytürk, bu kez küvette poz vermişti. Sosyal medyayı sallayan pozlar binlerce beğeni almıştı.

Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Zekai Dede anma konserine katılan Rabia Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fotoğraflarını annesinin çektiğini söyleyen Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.

"ANNEM ÇEKTİ"

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Annem çekti, annem ile tatilimdi o benim. Sevgilim kıskanmadı, normal bence. Sadece aradı 'O ne?' dedi. Üzerim zaten köpükle kapalı açık da bir şey yoktu." dedi.