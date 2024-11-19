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Haber Merkezi

Osman Sınav'ın yeni dizisi Kör Nokta dizisi ile ekranlara dönen 25 yaşındaki ünlü oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu ve eylül ayının son günlerinde evlilik teklifi almıştı.

Düğün tarihi hakkında bir açıklama yapmayan güzel oyuncu, düğün için şimdiden sıkı spora başladı.

SPORCU GÜZEL

Sosyal medyayı aktif kullanan Soytürk, son olarak spor salonundan paylaşım yaptı. Videoya "Haftanın 5 günü antrenman" notu yazdı.

Her zaman fit vücudunu koruyan ve ağır spor yapan güzel oyuncunun yayınladığı videoya beğeni yağdı.