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2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner’le hayatını birleştiren ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, evlendikten sonra eşiyle Amerika’ya taşınmıştı. İkili, 2020 yılında kızları Marisa Gülcan'ı kucağına almıştı.

Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı. Aksoy'un, eşiyle boşanma kararı aldığı için Türkiye'ye döndüğü ortaya çıkmıştı.

Aksoy, sosyal medya hesabından araç kullanırken çektiği videoda kendisiyle ilgili bir tespitte bulundu. Ünlü isim, 'Bütün anneler böyle mi?' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bende şöyle bir şey var... Kendimle ilgili övünemem hiç. Gerçekleri söylerim tabii ama buna övünme diyemem. Ama çocuğumla ilgili sonsuz bir övünme potansiyelim var. Bunu fark ediyorum kendimde.

"BEN YAPTIM"

Acaba bütün annelerde var mı bu? Kendimi yakalıyorum. Arka arkaya onunla ilgili güzel şeyler söylediğimde evet benim çocuğum, onu ben yaptım diyorum.

Biraz kendimle dalga geçerek durumu yumuşatmaya çalışıyorum çünkü dışarıdan çok komik görünüyor olabilir. Kendimle ilgili yapmayıp çocuğumla ilgili sonsuz yapabildiğim bir şey bu. Bugünkü analizim de bu."